Думский комитет по делам СНГ одобрил продление пилотного проекта по маркировке шуб RFID-метками

Комитет Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств и евразийской интеграции на заседании в четверг рекомендовал нижней палате парламента ратифицировать протокол о продлении на два года действия соглашения о введении маркировки RFID-метками товаров из натурального меха.
Протокол был подписан в Москве 23 ноября 2016 года.
Соглашение о реализации в 2015-2016 годах пилотного проекта по введению маркировки товаров из натурального меха было подписано в сентябре 2015 года. С момента вступления его в силу оборот меховых изделий без маркировки на территории стран-участниц соглашения запрещен.
"Основной целью реализации соглашения является противодействие поступлению в легальный оборот на территории стран - участниц пилотного проекта фальсифицированной, контрафактной и недоброкачественной продукции, а также повышение эффективности государственного контроля за обращением отдельных групп товаров", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В целях продолжения сотрудничества был подписан протокол о переносе окончания срока действия проекта по маркировке шут с 1 января 2017 года на 31 декабря 2018 года.
ВМС Азербайджана и Ирана обсудили вопросы, связанные с играми «Кубок моря-2017»
Президент Алиев наградил главу ИВ Сабаильского района Баку орденом "За службу Родине"
Суд над блогером Лапшиным в Азербайджане начнется 30 июня - адвокат
НФПП до сих пор выделил 55 млн манатов на создание хлебозаводов
Азербайджан и Молдова могут расширить сотрудничество в сферах энергетики и транспорта - Алиев
Предприниматели в Азербайджане с начала 2017г получили кредиты по линии НФПП на сумму 50 млн манатов
Россотрудничество откроет представительство в Гяндже
Президент Алиев снял запрет на религиозную деятельность в республике граждан Азербайджана, получивших религиозное образование за рубежом
Девять граждан Узбекистана погибли в ДТП на трассе в Казахстане
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство автодороги в Биласуварском районе
Президент Алиев выделил 2,5 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
В период проведения «Формулы-1» филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) будет работать без выходных
В Баку состоится пятый CEO Lunch
Начался второй этап проекта под названием «Центр карьеры и развития молодежи»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»