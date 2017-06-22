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СНГ 22.06.2017 16:17

Думский комитет по делам СНГ одобрил продление пилотного проекта по маркировке шуб RFID-метками

Комитет Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств и евразийской интеграции на заседании в четверг рекомендовал нижней палате парламента ратифицировать протокол о продлении на два года действия соглашения о введении маркировки RFID-метками товаров из натурального меха.

Протокол был подписан в Москве 23 ноября 2016 года.

Соглашение о реализации в 2015-2016 годах пилотного проекта по введению маркировки товаров из натурального меха было подписано в сентябре 2015 года. С момента вступления его в силу оборот меховых изделий без маркировки на территории стран-участниц соглашения запрещен.

"Основной целью реализации соглашения является противодействие поступлению в легальный оборот на территории стран - участниц пилотного проекта фальсифицированной, контрафактной и недоброкачественной продукции, а также повышение эффективности государственного контроля за обращением отдельных групп товаров", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В целях продолжения сотрудничества был подписан протокол о переносе окончания срока действия проекта по маркировке шут с 1 января 2017 года на 31 декабря 2018 года.

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Тэги: РОССИЯ, ШУБЫ, МАРКИРОВКА, ГОСДУМА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]