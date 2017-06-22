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СНГ 22.06.2017 16:31

Сват президента Таджикистана погиб в автоаварии

На юге Таджикистана в автокатастрофе погиб сват президента республики, отец заместителя председателя Национального банка страны Камолиддин Нуралиев.

Местные СМИ сообщают, что дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг на автотрассе между городами Нурек и Дангара.

Похороны К.Нуралиева, который в прошлом занимал пост заместителя министра водного хозяйства, состоятся в пятницу в городе Дангара.

Его сын Джамолиддин Нуралиев женат на второй дочери президента Таджикистана Озоде Эмомали, главе Исполнительного аппарата главы государства.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, РОДСТВЕННИК, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]