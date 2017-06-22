Сват президента Таджикистана погиб в автоаварии

На юге Таджикистана в автокатастрофе погиб сват президента республики, отец заместителя председателя Национального банка страны Камолиддин Нуралиев.

Местные СМИ сообщают, что дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг на автотрассе между городами Нурек и Дангара.

Похороны К.Нуралиева, который в прошлом занимал пост заместителя министра водного хозяйства, состоятся в пятницу в городе Дангара.

Его сын Джамолиддин Нуралиев женат на второй дочери президента Таджикистана Озоде Эмомали, главе Исполнительного аппарата главы государства.