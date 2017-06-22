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Дальнее зарубежье 22.06.2017 16:39

Вердикт присяжных по делу об убийстве Немцова ожидается 27 июня

Коллегия присяжных в Московском окружном военном суде 27 июня вынесет вердикт по делу об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова, передает корреспондент "Интерфакса".

"Сегодня, получается, вердикт у вас не получится, поэтому сегодня я зачитаю лишь часть напутственного слова, а мы с вами продолжим во вторник", - обратился к присяжным судья Юрий Житников.

Как пояснил председательствующий по делу после оглашения вопросного листа, который придется заполнить присяжным, его напутственно слово займет не менее полутора-двух часов, а для вынесения вердикта может понадобиться более трех часов.

Таким образом, 27 июня Ю.Житников завершит свое напутственное слово, после чего коллегия присяжных удалится для вынесения вердикта по делу.

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Тэги: РОССИЯ, НЕМЦОВ, ПРИСЯЖНЫЕ, ВЕРДИКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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