Вердикт присяжных по делу об убийстве Немцова ожидается 27 июня

Коллегия присяжных в Московском окружном военном суде 27 июня вынесет вердикт по делу об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова, передает корреспондент "Интерфакса".

"Сегодня, получается, вердикт у вас не получится, поэтому сегодня я зачитаю лишь часть напутственного слова, а мы с вами продолжим во вторник", - обратился к присяжным судья Юрий Житников.

Как пояснил председательствующий по делу после оглашения вопросного листа, который придется заполнить присяжным, его напутственно слово займет не менее полутора-двух часов, а для вынесения вердикта может понадобиться более трех часов.

Таким образом, 27 июня Ю.Житников завершит свое напутственное слово, после чего коллегия присяжных удалится для вынесения вердикта по делу.