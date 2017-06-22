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СНГ 22.06.2017 17:04

РФ и Киргизия создадут представительства компетентных органов в сфере миграции

Правительство РФ одобрило проект соглашения с Киргизией о взаимном учреждении представительств компетентных органов в сфере миграции.

"Одобрить представленный МВД России согласованный с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с киргизской стороной проект Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Киргизской Республики о взаимном учреждении представительств компетентных органов в сфере миграции", - говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Этим же документом МВД поручается по достижении договоренности с Киргизией подписать указанное соглашение, разрешив вносить в его проект непринципиальные изменения.

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Тэги: РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, МИГРАЦИЯ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]