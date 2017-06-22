РФ и Киргизия создадут представительства компетентных органов в сфере миграции

Правительство РФ одобрило проект соглашения с Киргизией о взаимном учреждении представительств компетентных органов в сфере миграции.

"Одобрить представленный МВД России согласованный с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с киргизской стороной проект Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Киргизской Республики о взаимном учреждении представительств компетентных органов в сфере миграции", - говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Этим же документом МВД поручается по достижении договоренности с Киргизией подписать указанное соглашение, разрешив вносить в его проект непринципиальные изменения.