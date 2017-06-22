ВМС Азербайджана и Ирана обсудили вопросы, связанные с играми «Кубок моря-2017»

ВМС Азербайджана и Ирана обсудили в Баку вопросы, связанные с запланированными в азербайджанских территориальных водах Каспийского моря международными играми «Кубок моря-2017».
«В ходе встречи делегаций были обсуждены правила соревнований, вопросы безопасности, обмена связи, а также культурно-общественные мероприятия»,- сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Иранская делегация также посетила учебно-тренировочный комплекс, где пройдут игры.
Международный конкурс «Кубок моря - 2017» пройдет в августе текущего года в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.
Ф.Исазаде
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