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Внешняя политика 22.06.2017 15:52

ВМС Азербайджана и Ирана обсудили вопросы, связанные с играми «Кубок моря-2017»

ВМС Азербайджана и Ирана обсудили в Баку вопросы, связанные с запланированными в азербайджанских территориальных водах Каспийского моря международными играми «Кубок моря-2017».

«В ходе встречи делегаций были обсуждены правила соревнований, вопросы безопасности, обмена связи, а также культурно-общественные мероприятия»,- сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Иранская делегация также посетила учебно-тренировочный комплекс, где пройдут игры.

Международный конкурс «Кубок моря - 2017» пройдет в августе текущего года в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, ВМС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]