Выборы в парламент Афганистана назначены на 7 июля 2018 года

Независимая комиссия Афганистана по выборам объявила в четверг, что парламентские выборы в стране пройдут в июле 2018 года.

"Выборы в парламент страны, а также в местные советы пройдут 7 июля следующего года", - заявил на пресс-конференции в Кабуле глава Центризбиркома Афганистана Наджибулла Ахмадзай.