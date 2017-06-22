Южная Корея вводит режим ЧС в банковском секторе ввиду угроз кибератак на банки

Власти Южной Кореи объявили режим чрезвычайной ситуации в банковском секторе страны после того, как группа хакеров Armada Collective пригрозила совершить атаку на крупнейшие банки страны, передает газета Financial Times.
Угрозы получили семь банков, включая южнокорейскую "большую пятерку": KB Kookmin, Shinhan, Woori, KEB Hana и Nonghyup. Хакеры требуют перевести им около $300 тыс. биткойнами до понедельника, угрожая в противном случае начать DDoS-атаку.
DDoS-атаки - распространенный вид кибератаки, при котором доступ к сайтам перекрывается за счет загрузки трафика бессмысленными или неправильно форматированными запросами. По данным сервиса Digital Attack Map, ежедневно производится более 2,2 тыс. таких атак, большинство которых совершается хакерами из США и Китая.
Глава ИТ-подразделения Службы финансового надзора (СФН) Южной Кореи Чун Киён сообщил, что после получения банками угроз СФН объявила режим ЧС и работает над предотвращением атак.
Превентивные меры включают в себя блокировку ненужных IP-адресов, дисперсию трафика и использование так называемых "чистых зон", когда трафик перенаправляется с атакуемой страницы на адреса, которые могут справиться с его наплывом.
Представитель компании в сфере сетевой безопасности FireEye Патрик Нейгхорн отметил, что "DDoS-атаки гораздо менее опасны, чем экономический шпионаж, неавторизованные банковские переводы или программа-вымогатель наподобие WannaCry". Представители фирмы CloudFlare также считают угрозы по большей части пустыми.
Предполагается, что с начала прошлого года Armada Collective с помощью шантажа получила сотни тысяч долларов от компаний со всего мира.
Группа прислала угрозы банкам всего через месяц после атак вируса WannaCry, заразившего сотни тысяч компьютеров в 150 странах, включая Южную Корею. Ответственность за WannaCry приписывается северокорейской хакерской группе Lazarus.
В июне южнокорейский хостинг-провайдер Nayana выплатил хакерам около $1 млн для разблокировки более чем 3400 сайтов, зараженных вирусом-вымогателем Erebus. Исследователи компании сетевой безопасности Hauri считают, что это подтолкнуло хакеров выбирать Южную Корею в качестве жертвы, но отмечают, что страна хорошо подготовлена после серии атак, совершенных Северной Кореей.
ВМС Азербайджана и Ирана обсудили вопросы, связанные с играми «Кубок моря-2017»
Президент Алиев наградил главу ИВ Сабаильского района Баку орденом "За службу Родине"
Суд над блогером Лапшиным в Азербайджане начнется 30 июня - адвокат
Азербайджан повысит лимит внешних заимствований в 9 раз в связи с выпуском евробондов в рамках оздоровления МБА
Правительство Азербайджана предлагает увеличить дефицит госбюджета-2017 до 1,8% ВВП
Азербайджан оказал гуманитарную помощь 4 странам, столкнувшимся с голодом - МИД
Россотрудничество откроет представительство в Гяндже
Президент Алиев снял запрет на религиозную деятельность в республике граждан Азербайджана, получивших религиозное образование за рубежом
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство автодороги в Биласуварском районе
Президент Алиев выделил 2,5 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
В период проведения «Формулы-1» филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) будет работать без выходных
В Баку состоится пятый CEO Lunch
Начался второй этап проекта под названием «Центр карьеры и развития молодежи»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»