МВД Казахстан направило специальную группу к месту ДТП, в котором погибли граждане Узбекистана

В Актюбинскую область направлена специальная группа МВД Казахстана для расследования ДТП с участием автобуса, в которой погибли граждане Узбекистана, сообщил директор департамента государственного языка и информации МВД Алмас Садубаев.

"Учитывая серьезность и тяжесть последствий ДТП, для проведения служебного расследования с установлением причин и условий происшествия МВД в область направлена специальная группа во главе с начальником отдела комитета административной полиции", - сказал А.Садубаев в четверг журналистам.

Он напомнил, что ДТП произошло на 945-м километре автодороги "Самара-Шымкент". "На данный момент известно о девяти погибших и 18 пострадавших", - добавил А.Садубаев.