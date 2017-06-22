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СНГ 22.06.2017 17:38

МВД Казахстан направило специальную группу к месту ДТП, в котором погибли граждане Узбекистана

В Актюбинскую область направлена специальная группа МВД Казахстана для расследования ДТП с участием автобуса, в которой погибли граждане Узбекистана, сообщил директор департамента государственного языка и информации МВД Алмас Садубаев.

"Учитывая серьезность и тяжесть последствий ДТП, для проведения служебного расследования с установлением причин и условий происшествия МВД в область направлена специальная группа во главе с начальником отдела комитета административной полиции", - сказал А.Садубаев в четверг журналистам.

Он напомнил, что ДТП произошло на 945-м километре автодороги "Самара-Шымкент". "На данный момент известно о девяти погибших и 18 пострадавших", - добавил А.Садубаев.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, ДТП, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]