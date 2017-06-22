Россотрудничество откроет представительство в Гяндже

«Россотрудничество» откроет новые представительства в странах СНГ, в том числе и в Азербайджане, заявила глава «Россотрудничества» Любовь Глебова.

«Россотрудничество планирует «в ближайшей перспективе» открыть новые филиалы своих представительств культурных центров», - сказала Л.Глебова в интервью газете «Коммерсант", отметив, что в планы организации входит открытие филиалов в трех странах СНГ.

По ее словам, представительство культурного центра «Россотрудничества» появится в Гяндже (Азербайджан).

Л.Глебова отметила, что открытие культурных центров является традицией общественной дипломатии, «но сейчас возникает очень много прямых связей, которых не было раньше».

«Например, устанавливаются отношения между вузами, открываются различные образовательные центры, общие научные школы, кафедры, организуются международные летние лагеря. Поэтому тратить усилия на то, чтобы организовать еще один центр за государственный счет нужно только в тех странах, где, например, у нас нет таких прямых связей, где сложно с точки зрения безопасности», - подчеркнула она.

Р.Бабаев