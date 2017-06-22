Порошенко встречается с Меркель в Брюсселе

Президент Украины Петр Порошенко в четверг в Брюсселе проводит встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Встреча проходит в рамках рабочего визита П.Порошенко в Бельгию.

Ранее в четверг президент П.Порошенко провел встречу с председателем Европейского Совета ЕС Дональдом Туском и принял участие в саммите Европейской народной партии.