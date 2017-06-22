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СНГ 22.06.2017 18:01

Порошенко встречается с Меркель в Брюсселе

Президент Украины Петр Порошенко в четверг в Брюсселе проводит встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Встреча проходит в рамках рабочего визита П.Порошенко в Бельгию.

Ранее в четверг президент П.Порошенко провел встречу с председателем Европейского Совета ЕС Дональдом Туском и принял участие в саммите Европейской народной партии.

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Тэги: УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]