Уничтожение террористами главной мечети Мосула стало трагедией для иракского общества - глава ЮНЕСКО

Разрушение боевиками группировки ИГ главной городской мечети Мосула - Ан-Нури - усугубило страдания народа Ирака, переживающего гуманитарный кризис, говорится в заявлении генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой.

"Это новое разрушение углубляет раны общества, уже и так столкнувшегося с беспрецедентной гуманитарной трагедией", - отмечается в заявлении.

Кроме этого, И.Бокова призвала в заявлении к "немедленной и прочной международной мобилизации" и к "солидарности и готовности" при любой возможности сохранить и восстановить мировое культурное наследие.

Накануне западные СМИ сообщали со ссылкой на иракское военное командование, что террористы ИГ взорвали Ан-Нури.

Именно в этой мечети главарь ИГ Абу-Бакр аль-Багдади в 2014 году провозгласил создание "халифата" террористов.

СМИ также напоминают, что ЮНЕСКО в 2012 году начала предпринимать меры по сохранению этой мечети, однако наступление террористов ИГ прервало этот процесс.