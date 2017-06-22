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Дальнее зарубежье 22.06.2017 18:12

Уничтожение террористами главной мечети Мосула стало трагедией для иракского общества - глава ЮНЕСКО

Разрушение боевиками группировки ИГ главной городской мечети Мосула - Ан-Нури - усугубило страдания народа Ирака, переживающего гуманитарный кризис, говорится в заявлении генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой.

"Это новое разрушение углубляет раны общества, уже и так столкнувшегося с беспрецедентной гуманитарной трагедией", - отмечается в заявлении.

Кроме этого, И.Бокова призвала в заявлении к "немедленной и прочной международной мобилизации" и к "солидарности и готовности" при любой возможности сохранить и восстановить мировое культурное наследие.

Накануне западные СМИ сообщали со ссылкой на иракское военное командование, что террористы ИГ взорвали Ан-Нури.

Именно в этой мечети главарь ИГ Абу-Бакр аль-Багдади в 2014 году провозгласил создание "халифата" террористов.

СМИ также напоминают, что ЮНЕСКО в 2012 году начала предпринимать меры по сохранению этой мечети, однако наступление террористов ИГ прервало этот процесс.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]