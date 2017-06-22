Нефть умеренно восстанавливается в четверг, Brent торгуется выше $45 за баррель

Цены на нефть эталонных марок умеренно восстанавливаются в четверг после обвала накануне, вызванного ростом добычи в США.
Цена августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:29 увеличилась на 39 центов (0,87%) - до $45,21 за баррель.
Августовский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал к указанному времени на 27 цента (0,63%) - до $42,80 за баррель.
Добыча бензина стабильно растет с начала года и достигла максимальных с августа 2015 года 9,35 млн баррелей в сутки. Такая тенденция, по мнению экспертов, может свести на нет усилия стран ОПЕК и их партнеров.
Свои опасения по поводу добычи в Штатах высказал министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, отметивший, что повышение оказалось сильнее, чем рассчитывали эксперты, и это поспособствовало снижению цен на нефть.
"Слишком медленное сокращения глобальных запасов топлива и позитивные данные о добыче в Нигерии и Ливии создают негативное настроение на рынке, - говорит старший аналитик DZ Bank AG Алекс Херлингаус. - При этом рынок мгновенно отреагировал на негативные новости и, по сути, проигнорировал позитивные".
Ливия, где добыча выросла до максимума за 4 года, и Нигерия, также восстанавливающая нефтяную инфраструктуру после нападений вооруженных групп, стали объектами обсуждения членов технического комитета ОПЕК в четверг. Эти страны освобождены от участия в соглашении о сокращении добычи.
В числе возможных вариантов вкратце обсуждалась возможность еще большего сокращения добычи, однако без конкретных цифр, отметил один из делегатов на условиях анонимности.
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