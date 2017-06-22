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ТЭК 22.06.2017 16:34

Норвегия в мае сократила добычу нефти и конденсата на 6%

Норвегия сократила добычу нефти и конденсата в мае на 128 тыс. баррелей в сутки (более чем на 6%) по сравнению с предыдущим месяцем - до 1,98 млн б/с, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD).

Продажи природного газа уменьшились на 1,2 млрд кубометров - до 9,3 млрд кубометров.

В среднем производство нефти в прошлом месяце составляло 1,612 млн б/с, что примерно на 2,8% больше показателя за май 2016 года и на 1,9% выше прогноза NDP.

С начала текущего года добыча нефти в стране превышает ожидавшийся объем на также на 1,9%, отмечается в сообщении директората.

Норвегия является вторым по величине в мире экспортером природного газа после России.

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Тэги: НОРВЕГИЯ, НЕФТЬ, ГАЗ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]