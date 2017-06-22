Норвегия в мае сократила добычу нефти и конденсата на 6%

Норвегия сократила добычу нефти и конденсата в мае на 128 тыс. баррелей в сутки (более чем на 6%) по сравнению с предыдущим месяцем - до 1,98 млн б/с, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD).
Продажи природного газа уменьшились на 1,2 млрд кубометров - до 9,3 млрд кубометров.
В среднем производство нефти в прошлом месяце составляло 1,612 млн б/с, что примерно на 2,8% больше показателя за май 2016 года и на 1,9% выше прогноза NDP.
С начала текущего года добыча нефти в стране превышает ожидавшийся объем на также на 1,9%, отмечается в сообщении директората.
Норвегия является вторым по величине в мире экспортером природного газа после России.
ВМС Азербайджана и Ирана обсудили вопросы, связанные с играми «Кубок моря-2017»
Президент Алиев наградил главу ИВ Сабаильского района Баку орденом "За службу Родине"
Суд над блогером Лапшиным в Азербайджане начнется 30 июня - адвокат
Азербайджан оказал гуманитарную помощь 4 странам, столкнувшимся с голодом - МИД
Россотрудничество откроет представительство в Гяндже
Президент Алиев снял запрет на религиозную деятельность в республике граждан Азербайджана, получивших религиозное образование за рубежом
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство автодороги в Биласуварском районе
Президент Алиев выделил 2,5 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе
Трамп заявляет, что у него нет записей разговоров с экс-директором ФБР Коми
В Конгрессе США настроены на быстрое одобрение законопроекта о санкциях в отношении Ирана и России
Бороться с терроризмом в ЕС нужно в тесном сотрудничестве, а не замыкаясь в национальных границах - Таяни
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
В период проведения «Формулы-1» филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) будет работать без выходных
В Баку состоится пятый CEO Lunch
Начался второй этап проекта под названием «Центр карьеры и развития молодежи»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»