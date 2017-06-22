Норвегия в мае сократила добычу нефти и конденсата на 6%

Норвегия сократила добычу нефти и конденсата в мае на 128 тыс. баррелей в сутки (более чем на 6%) по сравнению с предыдущим месяцем - до 1,98 млн б/с, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD).

Продажи природного газа уменьшились на 1,2 млрд кубометров - до 9,3 млрд кубометров.

В среднем производство нефти в прошлом месяце составляло 1,612 млн б/с, что примерно на 2,8% больше показателя за май 2016 года и на 1,9% выше прогноза NDP.

С начала текущего года добыча нефти в стране превышает ожидавшийся объем на также на 1,9%, отмечается в сообщении директората.

Норвегия является вторым по величине в мире экспортером природного газа после России.