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Регион 22.06.2017 18:31

У России, Ирана и Турции нет принципиальных противоречий по зонам деэскалации в Сирии - МИД РФ

Москва, Тегеран и Анкара достигли принципиального согласия по вопросу о зонах деэскалации в Сирии, заявил в четверг замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"В принципиальном плане все согласовано", - сказал М.Богданов журналистам в четверг в Москве.

По его словам, в Москве рассчитывают, что окончательно договоренности по зонам деэскалации будут готовы к встрече по Сирии в Астане 4-5 июля. "Эта встреча очень важна для закрепления понимания и взаимопонимания по всем деталям устройства зон деэскалации", - отметил замминистра.

При этом он отметил, что в ходе выработки окончательных договоренностей по зонам деэскалации "возникает много нюансов", которые обсуждаются экспертами РФ, Ирана и Турции.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, СИРИЯ, ЗОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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