У России, Ирана и Турции нет принципиальных противоречий по зонам деэскалации в Сирии - МИД РФ

Москва, Тегеран и Анкара достигли принципиального согласия по вопросу о зонах деэскалации в Сирии, заявил в четверг замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"В принципиальном плане все согласовано", - сказал М.Богданов журналистам в четверг в Москве.
По его словам, в Москве рассчитывают, что окончательно договоренности по зонам деэскалации будут готовы к встрече по Сирии в Астане 4-5 июля. "Эта встреча очень важна для закрепления понимания и взаимопонимания по всем деталям устройства зон деэскалации", - отметил замминистра.
При этом он отметил, что в ходе выработки окончательных договоренностей по зонам деэскалации "возникает много нюансов", которые обсуждаются экспертами РФ, Ирана и Турции.
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