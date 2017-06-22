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Дальнее зарубежье 22.06.2017 18:44

Макрон заявил о намерении трудиться ради Европы, которая защищает своих граждан

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что единая Европа для него - это "не идея, а проект", он защищал его во время своей избирательной кампании, и в защиту его также выступали кандидаты от президентской партии на парламентских выборах.

"И сегодня мы приступаем к конкретным вещам. Этот (Европейский - ИФ) Совет позволит обсудить многие актуальные и будущие темы нашей Европы и особенно решительно поддержать проект Европы, которая защищает", - сказал Э.Макрон в четверг по прибытии на свой первый саммит ЕС в Брюсселе.

"Мы будем работать над борьбой против терроризма, над темой миграции, особенно над оборонной тематикой. Я очень привержен тому, чтобы можно было прийти к ясным заключениям по европейскому фонду обороны, который конкретно будет воплощать это устремление. У нас будут дискуссии о торговле, о борьбе против потепления климата", - продолжил французский президент.

По словам Э.Макрона, Европа должна найти ответы на эти вызовы, включая неконтролируемую глобализацию, и на саммите он намерен работать над этим вместе со своими коллегами.

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Тэги: ЕС, ФРАНЦИЯ, САММИТ, МАКРОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]