Иран ежедневно экспортирует в Катар более 1 тыс. тонн продовольствия - СМИ

Иран приступил к отправке в Катар более 1 тыс. тонн фруктов и овощей ежедневно после того, как ряд стран Персидского залива разорвали отношения с Дохой, сообщает в четверг иранское агентство "Фарс".

Отмечается, что поставки осуществляются как морским, так и воздушным путем. Тегеран экспортирует в Катар и другое продовольствие, в частности, мясо.

Ранее Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и ряд других стран объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Причиной таких мер послужили обвинения в адрес катарских властей в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и группировки "Исламское государство".