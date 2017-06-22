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Социум 22.06.2017 17:07

Азербайджан оказал гуманитарную помощь 4 странам, столкнувшимся с голодом - МИД

Азербайджан оказал гуманитарную помощь четырем странам, столкнувшимся с угрозой голода, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«Агентство международного развития (AIDA) при МИД Азербайджана оказало гуманитарную помощь гражданам Сомали, Йемена, Южного Судана и северо-востока Нигерии, столкнувшихся с нехваткой продовольствия. Общий размер помощи составил $50 тыс.»,- говорится в сообщении МИД.

Помощь была оказана по линии ООН. «Азербайджан оказал помощь этим странам после обращения генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша», - отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: ЛЮДИ, ГОЛОД, ГУМПОМОЩЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]