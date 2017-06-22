Азербайджан оказал гуманитарную помощь 4 странам, столкнувшимся с голодом - МИД

Азербайджан оказал гуманитарную помощь четырем странам, столкнувшимся с угрозой голода, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«Агентство международного развития (AIDA) при МИД Азербайджана оказало гуманитарную помощь гражданам Сомали, Йемена, Южного Судана и северо-востока Нигерии, столкнувшихся с нехваткой продовольствия. Общий размер помощи составил $50 тыс.»,- говорится в сообщении МИД.

Помощь была оказана по линии ООН. «Азербайджан оказал помощь этим странам после обращения генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша», - отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде