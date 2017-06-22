Бельгийский премьер возлагает надежды на Макрона в процессе перезапуска европейского проекта

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель считает, что для Европы настал политический момент для принятия фундаментальных решений, поэтому он не хотел бы, чтобы нынешний саммит ЕС превратился в мелочную борьбу за размещение выводимых из Великобритании европейских агентств.

"Я думаю, что фундаментальная цель в том, чтобы показать, что Европа основательна, сильна и что она ответит на вызовы безопасности и экономического роста", - заявил глава бельгийского правительства в четверг по прибытии на заседание Европейского Совета.

"И, может, сейчас особенный момент, которому я рад, - это участие нового коллеги Эмманюэля Макрона, который, может быть, усилит состав государств, настроенных перезапустить европейский проект", - выразил надежду Ш.Мишель.