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Дальнее зарубежье 22.06.2017 19:02

Бельгийский премьер возлагает надежды на Макрона в процессе перезапуска европейского проекта

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель считает, что для Европы настал политический момент для принятия фундаментальных решений, поэтому он не хотел бы, чтобы нынешний саммит ЕС превратился в мелочную борьбу за размещение выводимых из Великобритании европейских агентств.

"Я думаю, что фундаментальная цель в том, чтобы показать, что Европа основательна, сильна и что она ответит на вызовы безопасности и экономического роста", - заявил глава бельгийского правительства в четверг по прибытии на заседание Европейского Совета.

"И, может, сейчас особенный момент, которому я рад, - это участие нового коллеги Эмманюэля Макрона, который, может быть, усилит состав государств, настроенных перезапустить европейский проект", - выразил надежду Ш.Мишель.

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Тэги: ЕС, БЕЛЬГИЯ, ПРЕМЬЕР, ФРАНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]