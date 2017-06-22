Правительство Азербайджана предлагает увеличить дефицит госбюджета-2017 до 1,8% ВВП

Правительство Азербайджана предлагает увеличить прогноз по доходам госбюджета на 2017 год на 3,1%, по расходам – на 6,2%, сказал министр финансов Самир Шарифов в четверг на заседании парламентского комитета по экономической политике, предпринимательству и промышленности.
«Согласно предлагаемым поправкам в закон о госбюджете на 2017 года, доходы возрастут на 511 млн манатов или 3,1% по сравнению с ранее утвержденным прогнозом. После корректировки доходы бюджета составят 16 млрд 766 млн манатов или 25,2% ВВП», - сказал С.Шарифов.
По словам министра, расходы предлагается увеличить на 1 млрд 41 млн манатов или 6,2% - до 17 млрд 941 млн манатов.
«Дефицит госбюджета по сравнению с ранее утвержденным прогнозом вырастет на 530 млн манатов – до 1 млрд 175 млн манатов или 1,8% ВВП», - сказал С.Шарифов.
По его словам, при финансировании расходов будут использованы средства из прибыли, полученной Центральным банком Азербайджана по итогам 2015 года, поступления за счет повышения налоговых санкций и штрафов, доходов от участия азербайджанской стороны в инфраструктурных проектах, реализуемых совместно с международными денежно-кредитными организациями, внебюджетных доходов бюджетных организаций и т.д.
«Одной из причин повышения расходов является создание финансового обеспечения на содержание государственных детских садов, а также ввода в эксплуатацию новых детских садов городах и районах страны», - сказал С.Шарифов.
Парламент Азербайджана рассмотрит поправки в законе "О госбюджете на 2017 год" на пленарном заседании 30 июня.
Доходы госбюджета на 2017 год утверждены на уровне 16 млрд 255 млн манатов, расходы - 16 млрд 900 млн манатов, дефицит - 645 млн манатов или 1,05% ВВП.
А.Ахундов
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