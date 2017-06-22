Администрация Обамы должна была пресечь возможное вмешательство России в выборы в США - Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что если Россия действительно пыталась влиять на американские выборы, то остановить ее должна была администрация Барака Обамы.
"Между прочим, если Россия так активно работала над (вмешательством - ИФ) в выборы 2016 года, то ведь все это происходило во время (работы - ИФ) администрации Обамы. И почему тогда они не остановили их?" - написал Д.Трамп в своем "Твиттере".
По его словам, бывший министр внутренней безопасности США Джех Джонсон на слушаниях в среду в конгрессе "стал очередным высокопоставленным сотрудником служб безопасности, заявившим, что не было никакого грандиозного сговора между Трампом и Россией".
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