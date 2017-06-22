Азербайджан повысит лимит внешних заимствований в 9 раз в связи с выпуском евробондов в рамках оздоровления МБА

Правительство Азербайджана предлагает увеличить лимит внешних заимствований в госбюджете на 2017 год с 500 млн манатов до 4,5 млрд манатов, сообщил министр финансов Самир Шарифов.

В четверг парламентский комитет по экономической политике, предпринимательству и промышленности обсудил проект поправок в госбюджете на 2017 год.

«В рамках программы оздоровления Международного банка Азербайджана (МБА) государство возьмет на себя обязательства банка на $2 млрд 383,4 млн. В связи с этим планируется эмиссия евробондов. Поэтому лимит внешних заимствований, утвержденный в бюджете 2017 года, будет повышен на 4 млрд манатов - до 4,5 млрд манатов», - сказал С.Шарифов.

Как сообщалось, МБА 11 мая 2017 года объявил о том, что приостанавливает выплаты по внешнему долгу и предложил инвесторам обменять часть своих долгов на суверенные облигации Азербайджана. Банк планирует реструктуризировать обязательства на сумму $3,34 млрд.

В результате реструктуризации долги банка в иностранной валюте, привлечённые у определённых финансовых институтов, будут переданы государству. При этом план реструктуризации будет осуществляться на основе договорённостей, достигнутых на общем собрании, с участием как минимум двух третей кредиторов.

До завершения процедуры передачи долгов государству исполнение обязательств перед зарубежными кредиторами (за исключением оплаты процентов по сделкам торгового финансирования) приостановлено.

МБА 23 мая в Лондоне на встрече с кредиторами предложил им три варианта реструктуризации обязательств. Согласно первому варианту, предложенному МБА, долг в $2,38 млрд с 20%-й скидкой обменивается на новые 12-летние суверенные облигации Азербайджана с купоном 5,125%. Согласно второму варианту, долг обменивается по номиналу на новые 15-летние суверенные облигации с купоном 3,5%. Согласно третьему варианту, долг обменивается по номиналу на новые 7-летние облигации МБА с купоном 3,5%.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.

А.Ахундов