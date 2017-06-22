Бороться с терроризмом в ЕС нужно в тесном сотрудничестве, а не замыкаясь в национальных границах - Таяни

Терроризм более чем когда-либо является сейчас главной проблемой обычных европейцев, и решение проблемы лежит в сотрудничестве и обмене информацией, а не в замыкании внутри национальных границ, заявил в четверг председатель Европарламента Антонио Таяни.
"Если мы хотим защитить наше большое пространство свободы (Евросоюз - ИФ), то должны укреплять безопасность внутри этого пространства и за его пределами", - сказал он, выступая в четверг на саммите ЕС.
"Решения, предлагаемые так называемыми "суверенистами", которые видят решение проблемы в замыкании внутри национальных границ, не только вредны, но и контрпродуктивны, - продолжал он. - Подлинная безопасность зависит от нашей способности работать вместе, доверять друг другу, обмениваться информацией и технологиями, передовыми методами и координировать работу европейских спецслужб между собой с коллегами в третьих странах".
А.Таяни отметил, что Европарламент поощряет такой обмен информацией и участвует в работе Группы экспертов по созданию единой совместимой базы данных для разведывательных служб ЕС.
Одним из приоритетов он назвал укрепление Европола. Только за последний год было проведено 127 антитеррористических расследований на основе информации, переданной агентством.
Европейский парламент работает над принятием ETIAS (Европейской системы информации о путешествиях и авторизации) с целью улучшения контроля на границах ЕС, напомнил А.Таяни.
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