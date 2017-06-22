В Конгрессе США настроены на быстрое одобрение законопроекта о санкциях в отношении Ирана и России

Спикер нижней палаты Конгресса США Пол Райан заявил о своей поддержке законопроекта о санкциях в отношении Ирана и России, который был ранее одобрен сенатом.

"Мы хотим продвигаться по этому вопросу", - заявил он на брифинге в четверг.

По словам П.Райана, глава комитета палаты представителей по иностранным делам Эд Ройс также одобряет данный законопроект, планирует вскоре рассматривать его на комитете.

"Председатель Ройс обозначил, что хочет двигаться по этому вопросу быстро", - сказал спикер.

Сенат США на прошлой неделе одобрил поправку к документу об ограничительных мерах в отношении Ирана, предусматривающую ужесточение антироссийских санкций и запрещающую президенту США самостоятельно смягчать в дальнейшем ограничительные меры в отношении России.

Согласно тексту поправки, американским компаниям и физическим лицам будут запрещены сделки по предоставлению российским банкам финансирования дольше, чем на 14 дней. До сих пор ограничение составляло 90 дней. Кроме того, речь идет об ограничительных мерах для энергетического сектора. Документ предлагает ограничить длительность сделок с предоставлением финансирования российским энергетическим компаниям до 30 дней.

После одобрения сената законопроект должен быть одобрен палатой представителей, а затем будет направлен на подпись президенту США.