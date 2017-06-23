Без всеобщего согласия нельзя принимать новую Конституцию - президент Грузии

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает, что нельзя принимать новую Конституцию, не согласовав ее с грузинским обществом и со всеми политическими силами.
"Все грузинское общество стоит на позиции, что необходимо согласие для принятия новой Конституции, однако в правящей партии "Грузинская мечта" считают, что консенсус вокруг проекта основного закона должен быть лишь внутри партии", - заявил в пятницу журналистам Г.Маргвелашвили.
По его словам, достижение всеобщего согласия по новой Конституции вполне возможно, но для этого у правящей партии должна быть воля.
"Если мы действительно хотим принять новую Конституцию, то должны понимать тривиальную истину, что без согласия всего общества, всех политических сил, она не будет работать", - сказал президент.
Ранее Г.Маргвелашвили, как и все оппозиционные партии, раскритиковал рассматриваемый проект основного закона, назвав его неподготовленным.
Накануне парламент Грузии принял проект новой Конституции в первом чтении. Парламентская оппозиция отказалась участвовать в голосовании. В пятницу в парламенте ожидается рассмотрение проекта Конституции во втором чтении.
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