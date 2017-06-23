Рост числа желающих в России принять сироту в семью зачастую объясняется желанием получить дополнительный доход, заявил старший помощник главы Следственного комитета РФ Игорь Комиссаров.
"Не могу не отметить следующую тенденцию, подтвержденную материалами доследственных проверок и уголовных дел : резкий рост числа желающих принять ребенка на воспитание в свою семью, к сожалению, во многих случаях обусловлен интересом получения постоянного дохода, а для некоторых приемных родителей - это вообще единственный способ заработать", - сказал И.Комиссаров на "круглом столе" в Совете Федерации.
Он привел целый ряд примеров из разных регионов России, свидетельствующих о таком явлении.
По его словам, достигнутые результаты по сокращению числа детей, находящихся в детских домах, не всегда можно оценить как достижение в сфере защиты прав указанной категории детей.
"Это я к тому, что у нас на 50 процентов количество детдомов снизилось, и все говорят, как это хорошо, все прекрасно. А что за этим стоит?" - сказал И.Комиссаров.
Кроме того, он сообщил, что практически половина случаев насилия в отношении приемных детей - это преступления против половой неприкосновенности.
"Другими словами, наряду с коммерческой эксплуатацией сироты распространение получает сексуальная эксплуатация таких детей, причем как со стороны мужчин, так и со стороны женщин", - отметил представитель СК РФ.
В этой связи он сообщил, что в СК РФ "абсолютно согласны с мнением министра образования и науки РФ Ольги Юрьевны Васильевой, обратившей внимание на крайнюю важность такой задачи, как подготовка приемного родителя, контроль и прежде всего помощь приемной семье".
"Это должны быть не те люди, которые берут детей в семью в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств. Это должны быть люди, обладающие определенными профессиональными компетенциями, которым государство не побоится доверить бесценную детскую жизнь, и спрос должен быть с них как с профессионалов", - считает И.Комиссаров.
Посол Чехии в Баку будет вызван в МИД Азербайджана для прояснения заявления чешского посла в Ереване
Азербайджан продолжит финансирование мер для усиления армии - Алиев
Азербайджан будет наращивать свою мощь для обеспечения соблюдения международного права – Алиев
Путин уверен, что сроки строительства АЭС в Турции будут соблюдены
Китайские власти оштрафовали российских трейдеров на $101 млн
В Анапе началась стыковка мелководной и глубоководной части газопровода "Турецкий поток"
Президент Алиев обсудил с вице-премьером Грузии возможности реализации совместных проектов сфере образования
Facebook разработает новые сервисы, которые помогут объединить людей по всему миру - Цукерберг
Первая свободная практика на Гран-при Азербайджана осталась за пилотами Red Bull
Президент Алиев находится с визитом в городе Ширван
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство автодороги в Биласуварском районе
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
В период проведения «Формулы-1» филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) будет работать без выходных
В Баку состоится пятый CEO Lunch
Начался второй этап проекта под названием «Центр карьеры и развития молодежи»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»