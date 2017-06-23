Рост числа желающих в России принять сироту в семью зачастую объясняется желанием получить дополнительный доход, заявил старший помощник главы Следственного комитета РФ Игорь Комиссаров.

"Не могу не отметить следующую тенденцию, подтвержденную материалами доследственных проверок и уголовных дел : резкий рост числа желающих принять ребенка на воспитание в свою семью, к сожалению, во многих случаях обусловлен интересом получения постоянного дохода, а для некоторых приемных родителей - это вообще единственный способ заработать", - сказал И.Комиссаров на "круглом столе" в Совете Федерации.

Он привел целый ряд примеров из разных регионов России, свидетельствующих о таком явлении.

По его словам, достигнутые результаты по сокращению числа детей, находящихся в детских домах, не всегда можно оценить как достижение в сфере защиты прав указанной категории детей.

"Это я к тому, что у нас на 50 процентов количество детдомов снизилось, и все говорят, как это хорошо, все прекрасно. А что за этим стоит?" - сказал И.Комиссаров.

Кроме того, он сообщил, что практически половина случаев насилия в отношении приемных детей - это преступления против половой неприкосновенности.

"Другими словами, наряду с коммерческой эксплуатацией сироты распространение получает сексуальная эксплуатация таких детей, причем как со стороны мужчин, так и со стороны женщин", - отметил представитель СК РФ.

В этой связи он сообщил, что в СК РФ "абсолютно согласны с мнением министра образования и науки РФ Ольги Юрьевны Васильевой, обратившей внимание на крайнюю важность такой задачи, как подготовка приемного родителя, контроль и прежде всего помощь приемной семье".

"Это должны быть не те люди, которые берут детей в семью в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств. Это должны быть люди, обладающие определенными профессиональными компетенциями, которым государство не побоится доверить бесценную детскую жизнь, и спрос должен быть с них как с профессионалов", - считает И.Комиссаров.