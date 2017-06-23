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СНГ 23.06.2017 14:34

Военные Казахстана, Киргизии и Таджикистана как участники ОДКБ могли бы присутствовать в зонах деэскалации в Сирии - сенатор Озеров

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров высказался за участие военнослужащих таких стран ОДКБ, как Казахстан, Киргизия и Таджикистан в контроле над зонами деэскалации в Сирии.

"При создании зон деэскалации в Сирии Россия, Турция и Иран договорились, что порядок поддержания безопасности на этих территориях будет определяться тремя этими странами с привлечением военнослужащих других государств", - сказал В.Озеров в пятницу "Интерфаксу".

"Если это не инициатива Турции, если она не выдает желаемое за действительное - а насколько я понял, что это не только инициатива Турции, то конечно, отправка военных Казахстана и Киргизии в Сирию стала бы положительным сигналом по нескольким направлениям", - отметил сенатор.

Отвечая на вопрос, кто еще из стран ОДКБ мог бы принять участие в контроле над зонами безопасности, В.Озеров назвал Таджикистан. "Таджикистан мог бы быть, но пока это теоретические рассуждения", - отметил В.Озеров, добавив, что конкретных договоренностей о направлении военных Казахстана и Киргизии в Сирию пока тоже нет.

По его словам, "расширение числа стран, присутствующих в Сирии, отвечало бы основному тезису, озвученному РФ, о необходимости создания широкой антитеррористической коалиции".

Кроме того, сказал В.Озеров, "это будет по смыслу миротворческая операция с участием стран-членов ОДКБ. "Таким образом, военнослужащие стран этого договора получат опыт поддержания безопасности на определенных территориях", - заявил сенатор.

Он обратил внимание на то, что население Казахстана и Киргизии преимущественно мусульманское, соответственно, "они хорошо знают нравы и обычаи мусульман, и будут восприниматься местным населением через эту призму". "Если такое решение будет принято, оно будет положительно воспринято", - выразил надежду В.Озеров.

Накануне турецкие СМИ со ссылкой на представителя президента страны Ибрагима Калына сообщили, что Турция и Россия могут разместить военных в сирийской провинции Идлиб в рамках соглашения о создании зон деэскалации в Сирии. Согласно этой информации, Россия также предложила направить в Сирию военных из Киргизии и Казахстана.

В пятницу министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов заявил, что республика ни с кем не ведет переговоров по направлению своих военнослужащих в Сирию. Киргизия также опровергла эту информацию.

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Тэги: РОССИЯ, СОВФЕД, СИРИЯ, ОДКБ


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