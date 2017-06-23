Армия Сирии намерена продолжить операции на западе провинции Ракка, несмотря на действия США - СМИ

Армия Сирии не собирается прекращать операции против террористов в западной части провинции Ракка, несмотря на недавнюю атаку США на самолет сирийских ВВС, сообщает в пятницу арабское издание "Аль-Масдар" со ссылкой на неназванного офицера правительственных сил.
"Американская агрессия не остановит нашу миссию, и мы продолжим сражаться с террористами до тех пор, пока они остаются в Сирии", - сказал он.
18 июня Минобороны Сирии заявило, что силы коалиции во главе с США сбили самолет ВВС Сирии, который поддерживал наступление правительственных войск на позиции террористов группировки ИГ (запрещена в РФ) в 40 км от города Ракка. Летчик катапультировался над занятым боевиками районом.
В международной коалиции в свою очередь заявили, что сирийский самолет был сбит, поскольку наносил удары по позициям оппозиционной коалиции Сирийских демократических сил, которая также ведет наступление на силы ИГ.
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