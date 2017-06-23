Безопасность Эстонии обеспечена лучше, чем когда-либо - президент Кальюлайд

Безопасность Эстонии обеспечена как никогда, заявила президент страны Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid), выступая с речью в пятницу на параде сил ополчения "Кайтселийт" (Kaitseliit) в честь Дня победы в Освободительной войне 1918-1920 г.г.
"Безопасность Эстонии обеспечена и сегодня обеспечена лучше, чем когда-либо. Мы сильны, мы видимы, мы готовы защищать себя. Мы не боимся, так как для этого нет оснований: наш мир обеспечивает НАТО", - сказала глава государства.
"Доверие к НАТО проверено холодной войной, оно проверяется нынешними трудными международными обстоятельствами в нашем ближайшем окружении и далее. НАТО всегда было убедительным и вызывающим доверие. Поэтому сдерживание НАТО действовало всегда, и будет работать и впредь", - заявила она.
Парад Сил ополчения является центральным событием в отмечаемом в пятницу государственном празднике - Дне победы в Освободительной войне. По традиции парад проходит ежегодно 23 июня в одном из уездных центров страны. В нынешнем году он прошел в городе Раквере (Rakvere).
В торжественном построении и марше приняли участие 1000 ополченцев, женские и молодежные организации "Кайтселийта", а также подразделения или знаменные группы вооруженных сил Франции, Великобритании, США, Литвы, Латвии и Дании.
День победы отмечался с 1934 по 1939 годы, традиция была возобновлена в 1992 году, после восстановления независимости Эстонии.
23 июня 1919 года эстонские войска и их союзники разгромили в сражении у города Вынну (ныне латвийский Цесис) войска немецкого Ландесвера, состоявшего из балтийских немцев и бывших солдат и офицеров уже капитулировавшей в Первой мировой войне армии Германии. Их целью было восстановление немецкого контроля в регионе.
Это сражение считается одним из главных событий в Освободительной войне.
После победы над Ландесвером при поддержке союзников начались бои с Красной армией России. Освободительная война завершилась 2 февраля 1920 года подписанием мирного договора с РСФСР. По нему Советская Россия стала первым государством, признавшим независимость Эстонии.
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