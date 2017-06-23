Экс-глава Uber Каланик знал о краже данных у Google - адвокаты Uber

Основатель и бывший главный исполнительный директор Uber Technologies Inc. Трэвис Каланик при найме на работу инженера Google Энтони Левандовски в прошлом году знал, что тот, предположительно, украл документы у своего бывшего работодателя, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на заявление адвокатов Uber.

Это первое доказательство того, что руководители сервиса по вызову такси знали о документации, касающейся разработки беспилотного автомобиля, которые сейчас находятся в центре судебного разбирательства между Uber и Alphabet Inc., холдинговой компании Google.

В то же время адвокаты Uber сообщили, что когда Т.Каланик узнал о документах в марте 2016 года, он дал указание инженеру не приносить их в компанию. Э.Левандовски позднее сказал Uber, что уничтожил файлы до того, как компания купила его стартап Otto за $680 млн в августе прошлого года, и он был назначен руководителем команды по разработке беспилотных автомобилей в Uber.

Как сообщалось, в начале этого года компания Waymo, созданная в результате выделения в отдельную структуру операций Google по разработке беспилотного автомобиля, обратилась в суд и потребовала от Uber прекратить разработку машин с автономным управлением. По данным Waymo, Э.Левандовски скачал порядка 14 тыс. конфиденциальных файлов, которые позднее передал Uber.

Uber 30 мая объявила об увольнении Э.Левандовски.

Между тем более тысячи сотрудников Uber подписали петицию с требованием оставить Т.Каланика в компании, пишет New York Times. Он покинул пост CEO во вторник под давлением совета директоров.

"Он работал день и ночь, чтобы сделать компанию такой, как сегодня", - говорится в петиции.

Один из инициаторов этой кампании Майкл Йорк разослал всем сотрудникам электронное письмо, в котором призвал заставить совет директоров изменить решение. "Никто не идеален, но я абсолютно уверен, что Каланик может стать лидером, в котором мы нуждаемся, и что его отставка критична для будущего успеха компании", - говорится в документе.

"Трэвис не без недостатков, как и все мы. Но его страсть, проницательность и преданность компании просто бесподобны, - цитирует его следующее письмо к совету директоров издание Axios. - Как люди, которые на протяжении многих лет работали вместе с Трэвисом, чтобы помочь созданию Uber из ничего, мы крайне разочарованы близорукостью и эгоизмом, которые продемонстрировали те, кто должен защищать долгосрочные интересы нашей компании".

Сотрудники Uber также написали серию постов в социальных сетях с сожалениями об уходе Т.Каланика, сообщает BBC. Так, еще одна сотрудница компании Маргарет-Энн Седжер написала, что она "зла, опечалена, взволнована, сбита с толку и просто убита горем" из-за этой отставки.

Официальные представители Uber отказались комментировать эту ситуацию.

За последние месяцы компания пострадала от серии скандалов, включая обвинения в жесткой корпоративной культуре и сексизме. В феврале этого года бывшая сотрудница Uber Сьюзан Фаулер рассказала о сексуальных домогательствах и проявлениях сексизма в компании. После этого были инициированы два расследования, в рамках которых 6 июня были уволены 20 сотрудников Uber, включая нескольких руководителей.

Зимой в центре скандала оказался и сам Т.Каланик. В сети появился видеоролик, в котором глава Uber ругается с одним из водителей из-за падающих тарифов на перевозки. Публикация видео вынудила Т.Каланика заявить, что ему нужна помощь с руководством компанией.

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги примерно в 610 городах более чем в 70 странах. На территории СНГ Uber присутствует в России (16 городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Сочи, Краснодар, Нижний Новгород и Уфу), Белоруссии (Минск), Азербайджане (Баку), Казахстане (Астана) и на Украине (Киев).