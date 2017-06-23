Литовский суд через две недели огласит приговор россиянину, обвиняемому в шпионаже

Вильнюсский окружной суд 7 июля огласит приговор в отношении россиянина Николая Филипченко, который обвиняется в попытке завербовать сотрудников Департамента госбезопасности Литвы, чтобы установить "прослушку" за президентом Далей Грибаускайте, сообщает в пятницу агентство BNS.

Прокуратура предлагает приговорить Н.Филипченко к 10,5 годам лишения свободы.

Гособвинитель по этому делу, главный прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Юстас Лаучюс заявил BNS, что первые пять лет Н.Филипченко должен провести в тюрьме, затем может быть переведён в колонию.

Н.Филипченко с 29 апреля 2015 года содержится под арестом в Лукишкском следственном изоляторе-тюрьме.

Россиянин обвиняется в том, что вместе с другими лицами пытался завербовать сотрудников Департамента госбезопасности Литвы, которые могли бы установить подслушивающие устройства в рабочем кабинете Д.Грибаускайте и в её резиденции.

Обвиняемый вину не признаёт, отказывается давать показания в суде, заявив, что никакого вреда Литве не причинил.

За шпионаж в Литве уже осуждены бывший сотрудник госпредприятия Oro navigacija Ромуалдас Липскис, получивший пять лет лишения свободы; бывший военный медик Андрей Ошурков приговорён к трем годам лишения свободы. В феврале Шяуляйский окружной суд за шпионаж в пользу России осудил бывшего капитана ВВС Литовской армии Сергея Пушина и гражданина России Сергея Моисеенко. Первого приговорили к пяти годам, второго - к 10,5 годам лишения свободы. Осужденные обжаловали приговор в Апелляционном суде, но их жалобы ещё не рассмотрены.