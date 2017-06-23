Интернет-торговля алкоголем в РФ может быть запущена после 1 июля - Росалкоголь

Глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян рассчитывает, что интернет-торговля алкоголем в РФ может быть запущена после 1 июля.
"Я думаю, что запущена она будет после 1 июля, в том случае, если Госдума примет поправку в законодательство (о внесудебной блокировке сайтов - ИФ)", - заявил И.Чуян журналистам в пятницу.
По его словам, этого будет достаточно для запуска интернет-торговли.
Как сообщалось, Минфин РФ предлагает начать продажи алкоголя через интернет с вин с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения и с пива, а с 1 июля 2018 года распространить интернет-продажи на остальной алкоголь.
"Министерство финансов поддерживает инициативу по предоставлению такого инструментария, как торговля алкоголем через интернет. На первоначальном этапе мы полагаем, что это могли бы быть только вина с защищенным географическим указанием и защищенным местом происхождения, а также пиво", - говорил директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам.
По его словам, до 1 июля 2018 года предлагается разрешить интернет-торговлю пивом и местными винами, а затем, в случае успешной реализации, дать возможность легальным игрокам продавать остальную алкогольную продукцию онлайн.
По его словам, на один интернет-адрес будет выдаваться одна лицензия на интернет-торговлю алкоголем. "Мы создаем специальную зону ЕГАИС, имена сайтов из этой зоны может выдавать только Росалкогольрегулирование, соответственно иные сайты, которые будут вне зоны ЕГАИС, должны будут подлежать автоматической блокировке", - пояснял он.
Законопроект, легализующий и регламентирующий онлайн-продажи алкоголя, планируется внести в Госдуму в этом году, сообщал он, не прогнозируя сроки принятия документа.
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