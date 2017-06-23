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Внешняя политика 23.06.2017 14:09

Президент Алиев обсудил с главой МИД Коста-Рики развитие двустороннего сотрудничества

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава МИД Коста-Рики Мануэль Гонсалес Санс отмечают наличие хороших возможностей для развития двусторонних отношений между Баку и Сан-Хосе, сообщает пресс-служба главы государства.

«На встрече в пятницу в Баку состоялся обмен мнениями по развитию двустороннего сотрудничества в торгово-экономической деятельности, туризме, инвестициях, а также по реализации совместных проектов», - говорится в сообщении.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КОСТА/РИКА, ОТНОШЕНИЯ, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]