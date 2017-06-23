Президент Алиев обсудил с главой МИД Коста-Рики развитие двустороннего сотрудничества

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава МИД Коста-Рики Мануэль Гонсалес Санс отмечают наличие хороших возможностей для развития двусторонних отношений между Баку и Сан-Хосе, сообщает пресс-служба главы государства.

«На встрече в пятницу в Баку состоялся обмен мнениями по развитию двустороннего сотрудничества в торгово-экономической деятельности, туризме, инвестициях, а также по реализации совместных проектов», - говорится в сообщении.

Р.Бабаев