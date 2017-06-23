Закон о блокировке копий пиратских интернет-сайтов принят Думой

Госдума в пятницу приняла в третьем, окончательном чтении закон о блокировке так называемых "зеркал" пиратских сайтов в Интернете.

Данная инициатива, внесенная правительством РФ, направлена на пресечение нелегального распространения и использования аудиовизуальных произведений в интернете.

В законе вводится понятие "копия заблокированного сайта". Закон считает такой копией "сайт, сходный до степени смешения с сайтом в сети Интернет, доступ к которому ограничен по решению Московского городского суда в связи с неоднократным и неправомерным размещением информации, содержащей объекты авторских или смежных прав или информации, необходимой для их получения с использованием интернета".

В законе также прописана процедура принятия решения министерством связи о признании сайта копией заблокированного на основании методик, утвержденных правительством. А также уточнены характеристики сайта, который может быть признан копией заблокированного сайта.

Кроме этого, уточнен перечень лиц, которые будут вправе инициировать процедуру блокировки копий заблокированного ресурса - это и федеральные органы исполнительной власти и правообладатели, сказал председатель комитета.

В процессе подготовки закона обсуждались предложения министерства культуры о возможности введения внесудебной блокировки информационных ресурсов, однако, они не были учтены ко второму чтению, отметил ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Однако, добавил он, некоторые предложения Минкультуры были учтены: в части внесудебного ограниченного доступа к копии заблокированного сайта.

Инициатива также обязывает поисковые системы удалять из поисковой выдачи ссылки на пиратские сайты.

Вводимый законом механизм касается только российских фильмов, поскольку государство намерено защитить свои вложения в отечественный кинематограф.

Закон вступит в силу с 1 октября 2017 года.