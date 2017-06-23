В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб 1 человек - МВД

Один человек погиб в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана двух дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

В зафиксированных ДТП также пострадал один человек.

За сутки на территории республики было зафиксировано 88 преступлений, 29 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 62 человека.

Зафиксировано 13 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и три – с незаконным хранением оружия.

Р.Бабаев