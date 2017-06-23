Воздушное сообщение между РФ и Египтом до конца лета, скорее всего, не возобновится - источник

Авиасообщение между Россией и Египтом вряд ли возобновится до конца лета, сообщил "Интерфаксу" в пятницу источник, знакомый с ситуацией.

"Египетская сторона с весны не проявляет инициативы в части диалога с Москвой по вопросу присутствия в местных аэропортах российских специалистов по авиационной безопасности. Более того, российские эксперты так и не дождались приглашения провести очередную проверку безопасной эксплуатации пассажирских терминалов аэропортов страны", - сказал источник.

Он напомнил, что после последней проверки, проведенной российскими специалистами, в египетских аэропортах был зафиксирован ряд замечаний. "Без дополнительной проверки быть уверенным в их устранении не представляется возможным. А обратной связи в этой части не наблюдается. Таким образом, воздушное сообщение с Египтом вряд ли возобновится до конца лета", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что для возобновления авиасообщения требуется проведение ряда бюрократических процедур. "Во-первых, комиссия, посетив египетские аэропорты, должна подготовить отчет и представить его на рассмотрение соответствующих российских государственных ведомств. В дальнейшем документ должен пройти несколько инстанций, в случае же снятия ограничений авиакомпании смогут возобновить полеты при наличии слотов и свободных воздушных судов практически сразу", - сказал он.

В феврале правительство РФ одобрило проект протокола о сотрудничестве с Египтом в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации. Согласно документу, контролировать авиабезопасность в международных аэропортах Египта, из которых выполняются рейсы в/из РФ, будут "специалисты российского юридического лица", уполномоченные Росавиацией. Для этого ведомство объявило отбор среди сотрудников профильных организаций. В марте глава Минтранса РФ Максим Соколов заявлял, что РФ и Египет согласовали проект протокола, осталось лишь определить дату и место его подписания.

Ранее в Минтрансе РФ отказались от комментариев относительно сроков подписания протокола с египетской стороной.

Разработка протокола началась после закрытия авиасообщения между Россией и Египтом в ноябре 2015 года, которое было инициировано РФ в связи с крушением над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа". На борту лайнера, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом.