Воздушное сообщение между РФ и Египтом до конца лета, скорее всего, не возобновится - источник

Авиасообщение между Россией и Египтом вряд ли возобновится до конца лета, сообщил "Интерфаксу" в пятницу источник, знакомый с ситуацией.
"Египетская сторона с весны не проявляет инициативы в части диалога с Москвой по вопросу присутствия в местных аэропортах российских специалистов по авиационной безопасности. Более того, российские эксперты так и не дождались приглашения провести очередную проверку безопасной эксплуатации пассажирских терминалов аэропортов страны", - сказал источник.
Он напомнил, что после последней проверки, проведенной российскими специалистами, в египетских аэропортах был зафиксирован ряд замечаний. "Без дополнительной проверки быть уверенным в их устранении не представляется возможным. А обратной связи в этой части не наблюдается. Таким образом, воздушное сообщение с Египтом вряд ли возобновится до конца лета", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что для возобновления авиасообщения требуется проведение ряда бюрократических процедур. "Во-первых, комиссия, посетив египетские аэропорты, должна подготовить отчет и представить его на рассмотрение соответствующих российских государственных ведомств. В дальнейшем документ должен пройти несколько инстанций, в случае же снятия ограничений авиакомпании смогут возобновить полеты при наличии слотов и свободных воздушных судов практически сразу", - сказал он.
В феврале правительство РФ одобрило проект протокола о сотрудничестве с Египтом в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации. Согласно документу, контролировать авиабезопасность в международных аэропортах Египта, из которых выполняются рейсы в/из РФ, будут "специалисты российского юридического лица", уполномоченные Росавиацией. Для этого ведомство объявило отбор среди сотрудников профильных организаций. В марте глава Минтранса РФ Максим Соколов заявлял, что РФ и Египет согласовали проект протокола, осталось лишь определить дату и место его подписания.
Ранее в Минтрансе РФ отказались от комментариев относительно сроков подписания протокола с египетской стороной.
Разработка протокола началась после закрытия авиасообщения между Россией и Египтом в ноябре 2015 года, которое было инициировано РФ в связи с крушением над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа". На борту лайнера, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом.
Посол Чехии в Баку будет вызван в МИД Азербайджана для прояснения заявления чешского посла в Ереване
Азербайджан продолжит финансирование мер для усиления армии - Алиев
Азербайджан будет наращивать свою мощь для обеспечения соблюдения международного права – Алиев
Путин уверен, что сроки строительства АЭС в Турции будут соблюдены
Китайские власти оштрафовали российских трейдеров на $101 млн
В Анапе началась стыковка мелководной и глубоководной части газопровода "Турецкий поток"
Президент Алиев обсудил с вице-премьером Грузии возможности реализации совместных проектов сфере образования
Facebook разработает новые сервисы, которые помогут объединить людей по всему миру - Цукерберг
Первая свободная практика на Гран-при Азербайджана осталась за пилотами Red Bull
Президент Алиев находится с визитом в городе Ширван
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство автодороги в Биласуварском районе
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
В период проведения «Формулы-1» филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) будет работать без выходных
В Баку состоится пятый CEO Lunch
Начался второй этап проекта под названием «Центр карьеры и развития молодежи»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»