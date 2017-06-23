Специалисты Турции 10 июля начнут инспекции производителей говядины и баранины в РФ - Россельхознадзор

Ветспециалисты Турции 10 июля начнут инспекции производителей говядины и баранины в РФ.

"Достигнута договоренность, что турецкие специалисты проинспектируют производителей говядины в Брянской и Оренбургской областях и баранины - в Московской области", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

По ее словам, инспекции начнутся 10 июля и продлятся неделю.

Как сообщалось, первоначально переговоры с Турцией по поставкам российских мяса и молока планировались на 13 июня, однако турецкая делегация не приехала. Первоначально сообщалось, что срок визита перенесен на неопределенное время. Затем был проведен цикл консультаций, в ходе которых удалось выработать решение.

Как заявлял ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, российское мясо может быть допущено на рынок Турции до конца года. "Мы получили заверение от турецких коллег о том, что в скором времени российские сельхозтовары смогут получить доступ на турецкий рынок, - говорил вице-премьер. - Рассчитываю, что это произойдет уже в этом году. Прежде всего, это касается мясной продукции из России".