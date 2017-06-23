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АПК 23.06.2017 14:22

Специалисты Турции 10 июля начнут инспекции производителей говядины и баранины в РФ - Россельхознадзор

Ветспециалисты Турции 10 июля начнут инспекции производителей говядины и баранины в РФ.

"Достигнута договоренность, что турецкие специалисты проинспектируют производителей говядины в Брянской и Оренбургской областях и баранины - в Московской области", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

По ее словам, инспекции начнутся 10 июля и продлятся неделю.

Как сообщалось, первоначально переговоры с Турцией по поставкам российских мяса и молока планировались на 13 июня, однако турецкая делегация не приехала. Первоначально сообщалось, что срок визита перенесен на неопределенное время. Затем был проведен цикл консультаций, в ходе которых удалось выработать решение.

Как заявлял ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, российское мясо может быть допущено на рынок Турции до конца года. "Мы получили заверение от турецких коллег о том, что в скором времени российские сельхозтовары смогут получить доступ на турецкий рынок, - говорил вице-премьер. - Рассчитываю, что это произойдет уже в этом году. Прежде всего, это касается мясной продукции из России".

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, МЯСО, ИНСПЕКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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