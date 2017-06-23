Первая свободная практика на Гран-при Азербайджана осталась за пилотами Red Bull

Пилоты Red Bull показали лучшее время в первой свободной практике в пятницу на Гран-при Азербайджана в Баку.

Лучшее время круга у голландского гонщика Макса Ферстаппена.

Второе время показал его партнер по команде Даниэль Риккьярдо.

Третье время за немецким пилотом "Ferrari" Себастьяном Феттелем.

Вторая свободная практика состоится в пятницу с 17:00 до 18:30.

А.Азизов