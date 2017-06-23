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Спорт 23.06.2017 14:33

Первая свободная практика на Гран-при Азербайджана осталась за пилотами Red Bull

Пилоты Red Bull показали лучшее время в первой свободной практике в пятницу на Гран-при Азербайджана в Баку.

Лучшее время круга у голландского гонщика Макса Ферстаппена.

Второе время показал его партнер по команде Даниэль Риккьярдо.

Третье время за немецким пилотом "Ferrari" Себастьяном Феттелем.

Вторая свободная практика состоится в пятницу с 17:00 до 18:30.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФОРМУЛА, ПРАКТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]