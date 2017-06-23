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ТЭК 23.06.2017 14:45

В Анапе началась стыковка мелководной и глубоководной части газопровода "Турецкий поток"

Стыковка мелководной и глубоководной части газопровода "Турецкий поток" началась в пятницу в присутствии президента РФ Владимира Путина, который наблюдает за процессом, находясь на борту судна-трубоукладчика "Пиониринг Спирит" (Pioneering Spirit).

Президент РФ прибыл в пятницу на трубоукладочный корабль Pioneering Spirit, который в настоящее время ведёт работу по прокладке газопровода в шести с половиной километрах от берега Анапы.

После знакомства с кораблем В.Путин с капитанского мостика спустился в основной сварочный цех, где в его присутствии была произведена стыковка мелководной и глубоководной частей "Турецкого потока".

Стыковка фактически означает завершение строительство мелководной части проекта и начало работ на глубине Чёрного моря.

Pioneering Spirit - крупнейшее строительное судно в мире, которое будет вести строительство глубоководной части "Турецкого потока", его длина - 477 метров - это более четырех футбольных полей, ширина - 124 метра, длина стингера - конструкции для опускания трубы на дно - 170 метров.

Как рассказали В.Путину на корабле, трубы для укладки на прибрежных участках будут иметь дополнительное защитное бетонное покрытие. Они привариваются к основной нитке газопровода на борту специализированного судна, каждый сварной шов автоматически проверяется ультразвуковой системой, затем на сварные швы наносится полипропиленовое покрытие для защиты от коррозии. Постепенно трубоукладчик продвигается вперёд, опуская новые секции труб на морское дно.

По словам специалистов, сварка труб на судне полностью автоматизирована. Всего работает шесть сварочных станций, скорость сварки одного шва составляет примерно десять минут. Двухкилометровую трубу, которая должна плавно отпускаться на дно, удерживают уникальные устройства - натяжители. После чего труба поступает на Стингер, по которому опускается на дно.

Строительство "Турецкого потока" должно обеспечить стабильные прямые поставки газа не только в Турцию, но и для потребителей в Южной и Юго-Восточной Европе. Ежегодный планируемый объем транспортировки по двум ниткам газопровода - одна для Турции, а вторая для Европы - 31,5 миллиардов кубических метров газа в год (по 15,75 млрд куб на каждую).

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ГАЗОПРОВОД, СТЫКОВКА


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