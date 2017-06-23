Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8999 RUR   0.0285 GBR   2.162 TRY   0.485

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 27° Завтра 21° 28° 25 Июн 21° 28° 26 Июн 19° 28°

Регион 23.06.2017 14:52

Анкара не намерена отказываться от военной базы в Катаре, несмотря на переданные в Доху требования стран региона - глава Минобороны

Турция не собирается закрывать военную базу на территории Катара, несмотря на появившуюся ранее информацию, что ряд ближневосточных стран, в частности, потребовали от Катара отказаться от присутствия турецких военных, заявил глава Минобороны Турции Фикри Ышык.

"Укрепление турецкой базы было бы позитивным шагом с точки зрения безопасности Персидского залива. Переоценка соглашения с Катаром по базе не стоит у нас на повестке дня", - сказал министр турецкому телеканалу Эн-Ти-Ви.

При этом он отметил, что лично еще не видел требований к Катару о выводе турецких военных.

"Если есть подобное требование, то оно будет значить вмешательство в двусторонние связи", - подчеркнул министр.

По данным турецких СМИ, в Катаре уже находятся не менее 88 турецких военных, и по некоторым предположениям, в итоге их число может достигнуть 1 тыс. человек.

Ранее в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн через представителей Кувейта передали Катару список из 13 требований, выполнение которых в 10-дневный является для Дохи условием для нормализаций отношений.

Среди этого списка - требование к Катару отказаться от присутствия турецких военных на своей территории и прекратить военное сотрудничество с Турцией внутри страны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, КАТАР, БАЗА, СОХРАНЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]