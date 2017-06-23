Анкара не намерена отказываться от военной базы в Катаре, несмотря на переданные в Доху требования стран региона - глава Минобороны

Турция не собирается закрывать военную базу на территории Катара, несмотря на появившуюся ранее информацию, что ряд ближневосточных стран, в частности, потребовали от Катара отказаться от присутствия турецких военных, заявил глава Минобороны Турции Фикри Ышык.
"Укрепление турецкой базы было бы позитивным шагом с точки зрения безопасности Персидского залива. Переоценка соглашения с Катаром по базе не стоит у нас на повестке дня", - сказал министр турецкому телеканалу Эн-Ти-Ви.
При этом он отметил, что лично еще не видел требований к Катару о выводе турецких военных.
"Если есть подобное требование, то оно будет значить вмешательство в двусторонние связи", - подчеркнул министр.
По данным турецких СМИ, в Катаре уже находятся не менее 88 турецких военных, и по некоторым предположениям, в итоге их число может достигнуть 1 тыс. человек.
Ранее в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн через представителей Кувейта передали Катару список из 13 требований, выполнение которых в 10-дневный является для Дохи условием для нормализаций отношений.
Среди этого списка - требование к Катару отказаться от присутствия турецких военных на своей территории и прекратить военное сотрудничество с Турцией внутри страны.
Посол Чехии в Баку будет вызван в МИД Азербайджана для прояснения заявления чешского посла в Ереване
Азербайджан продолжит финансирование мер для усиления армии - Алиев
Азербайджан будет наращивать свою мощь для обеспечения соблюдения международного права – Алиев
Путин уверен, что сроки строительства АЭС в Турции будут соблюдены
Китайские власти оштрафовали российских трейдеров на $101 млн
В Анапе началась стыковка мелководной и глубоководной части газопровода "Турецкий поток"
Президент Алиев обсудил с вице-премьером Грузии возможности реализации совместных проектов сфере образования
Facebook разработает новые сервисы, которые помогут объединить людей по всему миру - Цукерберг
Первая свободная практика на Гран-при Азербайджана осталась за пилотами Red Bull
Президент Алиев находится с визитом в городе Ширван
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство автодороги в Биласуварском районе
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
В период проведения «Формулы-1» филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) будет работать без выходных
В Баку состоится пятый CEO Lunch
Начался второй этап проекта под названием «Центр карьеры и развития молодежи»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»