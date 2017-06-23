Анкара не намерена отказываться от военной базы в Катаре, несмотря на переданные в Доху требования стран региона - глава Минобороны

Турция не собирается закрывать военную базу на территории Катара, несмотря на появившуюся ранее информацию, что ряд ближневосточных стран, в частности, потребовали от Катара отказаться от присутствия турецких военных, заявил глава Минобороны Турции Фикри Ышык.

"Укрепление турецкой базы было бы позитивным шагом с точки зрения безопасности Персидского залива. Переоценка соглашения с Катаром по базе не стоит у нас на повестке дня", - сказал министр турецкому телеканалу Эн-Ти-Ви.

При этом он отметил, что лично еще не видел требований к Катару о выводе турецких военных.

"Если есть подобное требование, то оно будет значить вмешательство в двусторонние связи", - подчеркнул министр.

По данным турецких СМИ, в Катаре уже находятся не менее 88 турецких военных, и по некоторым предположениям, в итоге их число может достигнуть 1 тыс. человек.

Ранее в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн через представителей Кувейта передали Катару список из 13 требований, выполнение которых в 10-дневный является для Дохи условием для нормализаций отношений.

Среди этого списка - требование к Катару отказаться от присутствия турецких военных на своей территории и прекратить военное сотрудничество с Турцией внутри страны.