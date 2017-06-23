Власти КНДР отрицают пытки американского студента Вомбиера в тюрьме

Власти Северной Кореи отвергли обвинения в том, что американский студент Отто Вомбиер подвергался пыткам в тюрьме КНДР.
"Все наши профильные ведомства относятся к преступникам (...) в соответствии с действующими внутри страны законами и международными стандартами, и Вомбиер не был исключением", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу по каналам агентства ЦТАК со ссылкой на представителя Национального совета КНДР по примирению.
"И те, у кого нет никакого представления о том, как обращались с Вомбиером, осмеливаются говорить о таких вещах, как "плохое обращение с заключенными" и "пытки"", - добавил он.
О.Вомбиер был арестован и приговорен 16 марта 2016 года к 15 годам заключения по обвинению в попытке "подорвать единство корейского народа". Ранее в июне власти КНДР решили его освободить. Студента перевозили в родной штат Огайо из КНДР в состоянии комы.
19 июня 22-летний О.Вомбиер скончался в США. Соболезнования выразили президент США Дональд Трамп и госсекретарь Рекс Тиллерсон.
"Судьба Отто укрепляет решительный настрой администрации предотвращать подобные трагедии в отношении невинных людей от рук режимов, которые не соблюдают верховенство закона или основы морали. Соединенные Штаты вновь осуждают жестокость северокорейского режима, оплакивая еще одну его жертву", - заявил Д.Трамп.
По мнению главы Госдепартамента США, "Северная Корея несет ответственность за несправедливое тюремное заключение Отто".
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