Мурманских подростков отправят в колонию на 8 и 14 лет за убийство школьника

Мурманский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении двух подростков, признанных виновными в убийстве школьника, сообщил "Интерфаксу" гособвинитель Дмитрий Донецкий в пятницу.
Подсудимые признаны виновными по п. "ж" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
"Девушка, которой на момент совершения исполнилось 15 лет, приговорена к 8 годам лишения свободы в воспитательной колонии. Второй подсудимый также признан виновным. Он на момент преступления достиг 18-летнего возраста, приговорен к 14 годам и 3 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима", - рассказал Д.Донецкий.
Он добавил, что юноша ранее был осужден по ст.134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста) и областной суд назначил наказание по совокупности с первым приговором.
Д.Донецкий отметил, что гособвинение просило для подсудимых наказания в виде 9 и 15 лет колонии, родители убитого школьника настаивали на максимальных сроках. Подсудимые свою вину не признавали.
Как сообщалось, в марте 2016 года в подъезде жилого дома в Коле (Мурманская область) было обнаружено тело подростка с множественными колото-резанными ранами. Всего судмедэксперты насчитали на теле убитого около 30 ножевых ран. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По подозрению в причастности к совершению убийства были задержаны и арестованы двое подростков 1997 и 2000 года рождения: бывшая девушка убитого и ее друг.
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