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СНГ 23.06.2017 17:26

Путин поручил откорректировать границы водоохранной зоны Байкала к марту 2018 года

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с властями Иркутской области и Бурятии завершить корректировку границ водоохранной зоны Байкала.

Как отмечается в перечне поручений президента по итогам "Прямой линии", это должно быть сделано "в целях обеспечения жизнедеятельности населения в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории и развития туризма". Перечень поручений опубликован в пятницу на сайте Кремля.

Поручение должно быть выполнено к 1 марта 2018 года.

Как сообщалось, во время "Прямой линии" с президентом жители острова Ольхон пожаловались главе государства на многочисленные проблемы, связанные с ужесточением природоохранного законодательства. В.Путин пообещал жителям острова заняться решением их проблем. Ольхон - самый большой остров на озере Байкал, является самым популярным местом отдыха среди российских и иностранных туристов.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, БАЙКАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]