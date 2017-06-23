Путин поручил откорректировать границы водоохранной зоны Байкала к марту 2018 года

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с властями Иркутской области и Бурятии завершить корректировку границ водоохранной зоны Байкала.

Как отмечается в перечне поручений президента по итогам "Прямой линии", это должно быть сделано "в целях обеспечения жизнедеятельности населения в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории и развития туризма". Перечень поручений опубликован в пятницу на сайте Кремля.

Поручение должно быть выполнено к 1 марта 2018 года.

Как сообщалось, во время "Прямой линии" с президентом жители острова Ольхон пожаловались главе государства на многочисленные проблемы, связанные с ужесточением природоохранного законодательства. В.Путин пообещал жителям острова заняться решением их проблем. Ольхон - самый большой остров на озере Байкал, является самым популярным местом отдыха среди российских и иностранных туристов.