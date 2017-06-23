Путин уверен, что сроки строительства АЭС в Турции будут соблюдены

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в пятницу выразил уверенность, что Россия и Турция сумеют выдержать запланированные сроки строительства АЭС в Аккую.
"Если будем двигаться такими же темпами... то мы точно выполним планы, в частности, введем первый блок АЭС к намеченному сроку", - сказал В.Путин.
Президент РФ позвонил турецкому лидеру с борта судна-трубоукладчика, которое задействовано в прокладке газопровода "Турецкий поток" по дну Черного моря.
Строительство АЭС "Аккую" может начаться в июне, заявлял ранее министр экономики Турции Нихат Зейбекчи, которого цитировал Bloomberg.
Ранее сообщалось, что "Росатом" планирует заливку первого бетона на площадке АЭС "Аккую" в 2018 году, пуск первого блока - в 2023 году.
АЭС "Аккую" строится по схеме BOO, когда владельцем зарубежной АЭС выступает российская сторона. Компании "Росатома" сейчас владеют почти 100% в капитале проектной компании АО "Аккую Нуклеар". 19 июня "Росатом" подписал term sheet по продаже турецкому консорциуму Cengiz-Kolin-Kalyon 49% в "Аккую Нуклеар". Сделку планируется закрыть до конца 2017 года, сумма не раскрывается. Стоимость проекта строительства АЭС- около $22 млрд.
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