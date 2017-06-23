Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8999 RUR   0.0285 GBR   2.162 TRY   0.485

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 27° Завтра 21° 28° 25 Июн 21° 28° 26 Июн 19° 28°

ТЭК 23.06.2017 14:56

Путин уверен, что сроки строительства АЭС в Турции будут соблюдены

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в пятницу выразил уверенность, что Россия и Турция сумеют выдержать запланированные сроки строительства АЭС в Аккую.

"Если будем двигаться такими же темпами... то мы точно выполним планы, в частности, введем первый блок АЭС к намеченному сроку", - сказал В.Путин.

Президент РФ позвонил турецкому лидеру с борта судна-трубоукладчика, которое задействовано в прокладке газопровода "Турецкий поток" по дну Черного моря.

Строительство АЭС "Аккую" может начаться в июне, заявлял ранее министр экономики Турции Нихат Зейбекчи, которого цитировал Bloomberg.

Ранее сообщалось, что "Росатом" планирует заливку первого бетона на площадке АЭС "Аккую" в 2018 году, пуск первого блока - в 2023 году.

АЭС "Аккую" строится по схеме BOO, когда владельцем зарубежной АЭС выступает российская сторона. Компании "Росатома" сейчас владеют почти 100% в капитале проектной компании АО "Аккую Нуклеар". 19 июня "Росатом" подписал term sheet по продаже турецкому консорциуму Cengiz-Kolin-Kalyon 49% в "Аккую Нуклеар". Сделку планируется закрыть до конца 2017 года, сумма не раскрывается. Стоимость проекта строительства АЭС- около $22 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ТУРЦИЯ, АЭС


Похожие новости


Путин и Атамбаев согласились, что российская военная база в Киргизии является важным фактором стабильности в регионе Путин встретится в Кремле с членами обновленной Общественной палаты Путин во вторник встретится в Кремле с членами обновленной Общественной палаты Новые санкции против РФ - следствие внутриполитической борьбы в США, возникли на голом месте, заявляет Путин Путин провел для десяти юных россиян экскурсию по Кремлю, показал им свой кабинет Путин пригласил представителей стран ШОС посетить РФ для участия в форумах по интеграционным проектам

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]