Facebook разработает новые сервисы, которые помогут объединить людей по всему миру - Цукерберг

Сервисы группового общения в соцсетях могут помочь объединить людей по всему миру и разрешить многие социальные проблемы, считает основатель Facebook Марк Цукерберг.

Он рассказал об обновленной концепции развития компании на конференции в Чикаго в четверг, сообщает The Wall Street Journal. Следующее десятилетие Facebook посвятит разработке новых сервисов, которые смогут объединить людей по всему миру.

В конференции участвовали разработчики Facebook, а также около 300 администраторов наиболее активных групп соцсети.

Facebook меняет стратегию: если ранее главная цель компании заключалась в создании онлайн-пространства, в котором люди могли бы общаться и делиться важной информацией, то сейчас в центре внимания оказались группы, которые могут способствовать сплочению пользователей.

Руководство Facebook считает, что объединение людей в интернет-сообщества поможет устранить социальные противоречия, а также станет эффективным инструментом для разрешения таких общечеловеческих проблем, как терроризм и глобальное потепление. "Ни одна организация и ни одна страна не справятся с этими проблемами в одиночку. Мы должны создать мир, в котором люди собираются вместе для решения общих проблем", - отметил он.

Сообщества Facebook - раздел соцсети, которые предоставляют пользователям площадку для объединения в группы по интересам и обсуждения важных для них тем. По статистике Facebook, на данный момент в группах состоят около 100 млн пользователей. Руководство компании планирует увеличить эту цифру до миллиарда за следующие несколько лет.

Кроме того, Facebook анонсировала новый инструмент защиты пользователей Profile Picture Guard, который не допускает копирование, загрузку или пересылку фотографий в их профилях. На данный момент инструмент проходит стадию интенсивного тестирования.