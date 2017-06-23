Причиной пожара в лондонской высотке стал неисправный холодильник, а не поджог - полиция

Сильный пожар в жилой высотке Grenfell Tower в Лондоне начался из-за неисправного холодильника, сообщает в пятницу Би-би-си со ссылкой на столичную полицию.
Таким образом в полиции подтвердили, что предумышленный поджог не является причиной пожара.
Кроме того, было установлено, что облицовочный материал высотного дома не соответствовал требованиям безопасности.
По словам представителя полиции, сейчас проводится проверка всех компаний, которые занимались строительством этого здания и его ремонтными работами. В результате этого расследования могут быть выдвинуты обвинения в непредумышленном убийстве.
Сильный пожар в многоэтажном доме в столице Великобритании произошел на прошлой неделе. По последним данным, погибли 79 человек.
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