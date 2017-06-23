Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8999 RUR   0.0285 GBR   2.162 TRY   0.485

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 27° Завтра 21° 28° 25 Июн 21° 28° 26 Июн 19° 28°

Дальнее зарубежье 23.06.2017 15:23

Причиной пожара в лондонской высотке стал неисправный холодильник, а не поджог - полиция

Сильный пожар в жилой высотке Grenfell Tower в Лондоне начался из-за неисправного холодильника, сообщает в пятницу Би-би-си со ссылкой на столичную полицию.

Таким образом в полиции подтвердили, что предумышленный поджог не является причиной пожара.

Кроме того, было установлено, что облицовочный материал высотного дома не соответствовал требованиям безопасности.

По словам представителя полиции, сейчас проводится проверка всех компаний, которые занимались строительством этого здания и его ремонтными работами. В результате этого расследования могут быть выдвинуты обвинения в непредумышленном убийстве.

Сильный пожар в многоэтажном доме в столице Великобритании произошел на прошлой неделе. По последним данным, погибли 79 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРИТАНИЯ, ЛОНДОН, ПОЖАР, ПРИЧИНА


Похожие новости


До двух человек увеличилось число жертв нападения у парламента в Лондоне - СМИ В Лондоне зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха Лондонский Биг-Бен на несколько месяцев перестанет звонить в связи с ремонтом Один человек погиб, более 10 ранены в результате ДТП на востоке Лондона

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]