Азербайджан продолжит финансирование мер для усиления армии - Алиев

Азербайджанская армия входит в число 50 сильнейших армий мира, заявил президент Ильхам Алиев.

«Сегодня азербайджанская армия в числе сильнейших армий мира. Ведущие рейтинговые агентства также подтверждают этот факт. Азербайджанская армия в числе 50 сильнейших армий», - сказал И.Алиев в пятницу в г.Ширван на церемонии открытия завода по производству различных типов зарядов для ручного гранатомета MSGL-40.

Глава государства подчеркнул, Азербайджан всегда держит в центре внимания вопросы строительства армии. «Значительные затраты нашего бюджета – военные. Это естественно, мы живем в состоянии войны. За последние годы выполнены большие работы по укреплению материально-технической базы армии. За счет местного производства и завозимой из-за рубежа военной техники мы находимся на высшем уровне с точки зрения обеспечения»,- отметил он.

По его словам, современное вооружение и техника, боевые аппараты, самолеты, вертолеты, боевые беспитлотные летательные аппараты, артиллерийские установки, бронетехника, танки, пушки, современные средства ПВО, все это в значительной степени повысило военную мощь азербайджанской армии.

«В будущем в этом направлении будут предприниматься последовательные работы. Наш военный бюджет достаточно большой и этот вопрос для нас приоритетный»,- отмети И.Алиев.

«Если бы не было войны, мы наверное не выделяли бы столько средств на эти цели. Но война не закончилась, завершился лишь ее первый этап. Мы всегда должны быть готовы к тому, что оккупированные территории будут освобождены нашей военной силой»,- добавил он.

Ф.Исазаде