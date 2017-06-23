Клубника и малина в Великобритании могут подорожать на 50% из-за Brexit - эксперты

Цены на клубнику, малину и другие ягоды в Великобритании могут существенно вырасти в результате выхода страны из Евросоюза (Brexit) и прекращения свободного притока рабочих из континентальных стран, говорится в докладе, подготовленном по заказу ассоциации Британские летние фрукты (BSF).

Так, клубника может подорожать с 2 фунтов стерлингов ($2,55) за 400 г до 2,75 фунта (+37%), а малина - с 2 до 3 фунтов за 200 г (+50%). Великобритании придется заменить значительную долю самостоятельно выращиваемых ягод и фруктов импортными товарами, опасаются в BSF. Ассоциация представляет интересы фермеров, обеспечивающих 97% собственного британского производства ягод.

Как пишет The Guardian, число сезонных рабочих, приезжающих в Британию из других стран Европы, в этом году уже снизилось на 17% по сравнению с 2016 годом, поскольку неясно, как будет регулироваться пребывание граждан ЕС в стране после Brexit.

По данным Национального союза фермеров (NFU), только в мае на британских фермах было более 1,5 тыс. вакансий, на которые никто не претендовал.

За 20 лет оборот рынка ягод (клубники, малины, черники, голубики) в Великобритании увеличился более чем на 130% - до 1,2 млрд фунтов. При этом в 1996 году британцы съедали 67 тыс. тонн свежей клубники в год, а в 2015 году - уже 168 тыс. тонн (+150%). Последние годы с мая по октябрь в британских супермаркетах продается только местная клубника, малина и ежевика, тогда как еще 10-15 лет назад большинство ягод привозили из-за рубежа. Если Лондон не согласует достаточно мягкие условия Brexit с Брюсселем, увеличение импорта ягод, фруктов, овощей будет неизбежным.

Более половины рабочих мест в сфере производства ягод в Великобритании носят сезонный характер, причем 100% из них не привлекают британцев, отмечает фермеры. Как ожидается, к 2020 году число сезонных вакансий в отрасли достигнет 31 тыс.

В 2007-2008 годах Великобритания уже сталкивалась с дефицитом рабочих рук из континентальной Европы, в результате урожай остался на полях и в садах, а супермаркетам, гостиницам и ресторанам срочно пришлось искать иностранных поставщиков.

В правительстве предлагают заменять чернорабочих техникой, однако фермеры утверждают, что соответствующие технологии требуют огромных инвестиций и не помогут решить проблему в ближайшие годы. При этом британцам не хватает и квалифицированных работников в сельском хозяйстве - от агрономов до ветеринаров, заменить которых роботами намного сложнее. Большинство постоянных работников британского АПК - мужчины старше 55 лет, и им некому передать опыт и навыки.