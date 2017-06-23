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Наука и образование 23.06.2017 16:34

Президент Алиев обсудил с вице-премьером Грузии возможности реализации совместных проектов сфере образования

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-премьер Грузии, министр образования и науки Александр Жежелава обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в сфере образования.

И.Алиев и А.Жежелава на встрече в Баку в пятницу провели обмен мнениями по вопросам сотрудничества в сфере образования, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Президент Азербайджана отметил необходимость реализации совместных проектов в сфере образования.

«Собеседники обменялись мнениями по вопросам обмена студентами", - подчеркивается в информации.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]