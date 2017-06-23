Президент Алиев обсудил с вице-премьером Грузии возможности реализации совместных проектов сфере образования

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-премьер Грузии, министр образования и науки Александр Жежелава обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в сфере образования.

И.Алиев и А.Жежелава на встрече в Баку в пятницу провели обмен мнениями по вопросам сотрудничества в сфере образования, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Президент Азербайджана отметил необходимость реализации совместных проектов в сфере образования.

«Собеседники обменялись мнениями по вопросам обмена студентами", - подчеркивается в информации.

Р.Бабаев