Президент Алиев обсудил с вице-премьером Грузии возможности реализации совместных проектов сфере образования

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-премьер Грузии, министр образования и науки Александр Жежелава обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в сфере образования.
И.Алиев и А.Жежелава на встрече в Баку в пятницу провели обмен мнениями по вопросам сотрудничества в сфере образования, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
Президент Азербайджана отметил необходимость реализации совместных проектов в сфере образования.
«Собеседники обменялись мнениями по вопросам обмена студентами", - подчеркивается в информации.
Р.Бабаев
Посол Чехии в Баку будет вызван в МИД Азербайджана для прояснения заявления чешского посла в Ереване
Азербайджан продолжит финансирование мер для усиления армии - Алиев
Азербайджан будет наращивать свою мощь для обеспечения соблюдения международного права – Алиев
Путин уверен, что сроки строительства АЭС в Турции будут соблюдены
Китайские власти оштрафовали российских трейдеров на $101 млн
В Анапе началась стыковка мелководной и глубоководной части газопровода "Турецкий поток"
Президент Алиев находится с визитом в городе Ширван
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство автодороги в Биласуварском районе
Литовский суд через две недели огласит приговор россиянину, обвиняемому в шпионаже
Подавляющему большинству россиян интересна "прямая линия" с президентом, они считают ее нужной - опрос
Клубника и малина в Великобритании могут подорожать на 50% из-за Brexit - эксперты
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
В период проведения «Формулы-1» филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) будет работать без выходных
В Баку состоится пятый CEO Lunch
Начался второй этап проекта под названием «Центр карьеры и развития молодежи»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»