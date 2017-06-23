Посол Чехии в Баку будет вызван в МИД Азербайджана для прояснения заявления чешского посла в Ереване

Посол Чехии в Баку будет вызван в МИД Азербайджана с целью прояснить ситуацию с заявлением чешского посла в Армении Петра Микиска.
Ранее, по информации армянских СМИ, П.Микиска, комментируя объявление Азербайджаном в международный розыск ряда депутатов Европарламента, в числе которых Яромир Штетина (Чехия), заявил, что "Азербайджан использует юридически установленный инструмент экстрадиции в целях политической кампании".
«Посольству Азербайджана в Чехии поручено выяснить принадлежат ли эти слова чешскому послу в Армении. Посол Чехии в Азербайджане в связи с вопросом также будет вызван в МИД», - заявил азербайджанским СМИ официальный представитель МИД Хикмет Гаджиев.
По его словам, если П.Микиск действительно высказал такое мнение, то это противоречит закону и нормам и принципам международного права. «Этим чешский посол в Армении политизирует юридические вопросы с уголовным составляющим»,- подчеркнул он.
Официальный представитель МИД напомнил, что в отношении лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана, и открыто призывающих к нарушению ее территориальной целостности, суверенитету и конституционных основ, сотрудничающих с незаконным криминальным режимом в Нагорном Карабахе, возбуждается уголовное дело.
«Одним из таких лиц является гражданин Чехии Яромир Штетина, который злоупотребив своим статусом члена Европейского парламента, посетил оккупированные территории Азербайджана при финансовой поддержке армянского лобби и, тем самым, нарушил азербайджанские законы»,- отметил он.
Он также напомнил, что за действия, направленные против территориальной целостности, суверенитета, конституционных основ и государства в Чехии предусмотрено от 10 до 18 лет наказания по соответствующим статьям (309, 310, 323 и 324) УК.
Как сообщалось ранее, Генпрокуратура Азербайджана заявила, что в отношении членов ЕП возбуждено дело по соответствующим статьям УК Азербайджана за неоднократное незаконное посещение оккупированных территорий Азербайджана, в частности, по подозрению в незаконном посещения Карабаха с целью участия на "референдуме" в качестве "наблюдателя" 20 февраля". Кроме того, Европарламентариям инкриминируется пропаганда сепаратистского образования под названием "Нагорно-Карабахская Республика", незаконное участие на мероприятиях, организованных на этих территориях, и преподношение незаконного образования на оккупированных территориях Азербайджана в качестве независимой республики.
Решением суда в отношении трех депутатов Европарламента – Франка Энгеля (Люксембург), Элени Теохаруса (Кипр) и Я.Штетины принята мера пресечения в виде ареста, и они объявлены в международный розыск по линии Интерпола.
Ф.Исазаде
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