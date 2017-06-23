Пилоты Ф-1 начали вторую свободную практику на Гран-при Азербайджана

Началась вторая свободная практика команд "Формулы-1" в рамках "Гран-при Азербайджана".

Вторая свободная практика стартовала в 17:00 и продлится до 18:30.

В первой свободной практике лучшее время показали пилоты Red Bull Макс Ферстаппен и Даниэль Риккьярдо.

В субботу пилоты Ф-1 проведут третью свободную практику и квалификацию.

В воскресенье состоится этап Гран-при Азербайджана.

А.Азизов